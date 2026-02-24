https://ria.ru/20260224/svo-2076363310.html
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 115 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2026
дружковка
