Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 24.02.2026 (обновлено: 13:57 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/svo-2076363310.html
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 115 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:09:00+03:00
2026-02-24T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дружковка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дружковка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2c5fcb63d633964196db555b2476aa3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, дружковка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дружковка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне ответственности "Юга" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 115 боевиков и 15 машин в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 115 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Дружковка и Шабельковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДружковкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала