Верховный суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой - РИА Новости, 24.02.2026
21:20 24.02.2026
Верховный суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой
Верховный суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой
Верховный суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой

ВС обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой в Подмосковье

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд России обязал жительницу Московской области и коммерческую компанию вернуть в собственность государства участок берега реки Беленькой, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Собственница участка площадью 17,7 гектара, который охватил акваторию и берег реки Беленькой в Подмосковье, передала его в безвозмездное пользование фирме для ведения коммерческой деятельности. Прокуратура потребовала вернуть государству часть участка и снести незаконный постройки на нем, указав, что ответчица не оформила право на использование водного объекта и не согласовала размещение в его границах сооружений.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Однако апелляционная инстанция отменила решение в части возврата участка в собственность государства, сославшись на истечение срока исковой давности. Кассация с выводами суда второй инстанции согласилась.
"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав, что срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда уполномоченные органы узнали о выбытии земельного участка из федеральной собственности", - сказали в пресс-службе.
ВС РФ на платформе Max уточнил, что включение акватории и берега в границы участка, переданного в частную собственность, прямо противоречит положениям Водного кодекса РФ, возведенная там постройка имеет признаки самовольной и подлежащей сносу, а эксплуатация водного объекта в коммерческих целях без оформления договора водопользования и необходимых согласований нарушает требования водного и природоохранного законодательства.
Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, жительница Подмосковья Вероника Сикорская в 2017 году безвозмездно передала ООО "Золотые караси" участок для организации отдыха на реке на платной основе, в том числе рыбной ловли. По иску прокурора суд первой инстанции истребовал в собственность государства 11,4 гектара, обязал ответчиков оформить право пользования акваторией реки на оставшемся у них участке и снести постройку, а также запретил фирме оказывать платный речной отдых до получения разрешительных документов.
