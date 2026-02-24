Верховный суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд России обязал жительницу Московской области и коммерческую компанию вернуть в собственность государства участок берега реки Беленькой, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Собственница участка площадью 17,7 гектара, который охватил акваторию и берег реки Беленькой в Подмосковье , передала его в безвозмездное пользование фирме для ведения коммерческой деятельности. Прокуратура потребовала вернуть государству часть участка и снести незаконный постройки на нем, указав, что ответчица не оформила право на использование водного объекта и не согласовала размещение в его границах сооружений.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Однако апелляционная инстанция отменила решение в части возврата участка в собственность государства, сославшись на истечение срока исковой давности. Кассация с выводами суда второй инстанции согласилась.

"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав, что срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда уполномоченные органы узнали о выбытии земельного участка из федеральной собственности", - сказали в пресс-службе.

ВС РФ на платформе Max уточнил, что включение акватории и берега в границы участка, переданного в частную собственность, прямо противоречит положениям Водного кодекса РФ, возведенная там постройка имеет признаки самовольной и подлежащей сносу, а эксплуатация водного объекта в коммерческих целях без оформления договора водопользования и необходимых согласований нарушает требования водного и природоохранного законодательства.