Верховный суд обязал вернуть государству участок берега реки Беленькой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд России обязал жительницу Московской области и коммерческую компанию вернуть в собственность государства участок берега реки Беленькой, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Собственница участка площадью 17,7 гектара, который охватил акваторию и берег реки Беленькой в Подмосковье, передала его в безвозмездное пользование фирме для ведения коммерческой деятельности. Прокуратура потребовала вернуть государству часть участка и снести незаконный постройки на нем, указав, что ответчица не оформила право на использование водного объекта и не согласовала размещение в его границах сооружений.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Однако апелляционная инстанция отменила решение в части возврата участка в собственность государства, сославшись на истечение срока исковой давности. Кассация с выводами суда второй инстанции согласилась.
"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав, что срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда уполномоченные органы узнали о выбытии земельного участка из федеральной собственности", - сказали в пресс-службе.
ВС РФ на платформе Max уточнил, что включение акватории и берега в границы участка, переданного в частную собственность, прямо противоречит положениям Водного кодекса РФ, возведенная там постройка имеет признаки самовольной и подлежащей сносу, а эксплуатация водного объекта в коммерческих целях без оформления договора водопользования и необходимых согласований нарушает требования водного и природоохранного законодательства.
Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, жительница Подмосковья Вероника Сикорская в 2017 году безвозмездно передала ООО "Золотые караси" участок для организации отдыха на реке на платной основе, в том числе рыбной ловли. По иску прокурора суд первой инстанции истребовал в собственность государства 11,4 гектара, обязал ответчиков оформить право пользования акваторией реки на оставшемся у них участке и снести постройку, а также запретил фирме оказывать платный речной отдых до получения разрешительных документов.