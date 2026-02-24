Суд в Рязани осудил на семь лет обвиняемого во взрыве гранаты в клубе

Инцидент произошел в июле 2025 года. Как сообщало СУСК, молодой человек принес по месту своей работы незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, и стал показывать его знакомым, а затем передал одному из них по его просьбе. При демонстрации из-за неосторожного обращения произошло срабатывание устройства. Один человек погиб, четверо пострадали. Суд арестовал подозреваемого.