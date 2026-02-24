https://ria.ru/20260224/sud-2076506403.html
Суд в Рязани осудил на семь лет обвиняемого во взрыве гранаты в клубе
Советский районный суд Рязани приговорил к 7 годам колонии общего режима обвиняемого по делу о взрыве гранаты в игровом клубе, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 24.02.2026
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани приговорил к 7 годам колонии общего режима обвиняемого по делу о взрыве гранаты в игровом клубе, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в июле 2025 года. Как сообщало СУСК, молодой человек принес по месту своей работы незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, и стал показывать его знакомым, а затем передал одному из них по его просьбе. При демонстрации из-за неосторожного обращения произошло срабатывание устройства. Один человек погиб, четверо пострадали. Суд арестовал подозреваемого.
"Советский районный суд Рязани
рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины. Он осужден по части 1 статьи 221.1 УК РФ
(незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в Telegram-канале
прокуратуры.
Установлено, что осужденный незаконно приобрел гранату осколочного типа, которую хранил по месту осуществления своей трудовой деятельности - в игровом клубе.
"С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей", - уточняет прокуратура.