Суд в Рязани осудил на семь лет обвиняемого во взрыве гранаты в клубе - РИА Новости, 24.02.2026
21:02 24.02.2026
Суд в Рязани осудил на семь лет обвиняемого во взрыве гранаты в клубе
происшествия
рязань
россия
рязань
россия
происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани приговорил к 7 годам колонии общего режима обвиняемого по делу о взрыве гранаты в игровом клубе, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в июле 2025 года. Как сообщало СУСК, молодой человек принес по месту своей работы незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, и стал показывать его знакомым, а затем передал одному из них по его просьбе. При демонстрации из-за неосторожного обращения произошло срабатывание устройства. Один человек погиб, четверо пострадали. Суд арестовал подозреваемого.
"Советский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины. Он осужден по части 1 статьи 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Установлено, что осужденный незаконно приобрел гранату осколочного типа, которую хранил по месту осуществления своей трудовой деятельности - в игровом клубе.
"С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей", - уточняет прокуратура.
ПроисшествияРязаньРоссия
 
 
