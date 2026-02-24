Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске работника ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции
20:08 24.02.2026
В Челябинске работника ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции
В Челябинске работника ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 24.02.2026
В Челябинске работника ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции
Суд назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей главному специалисту-эксперту управления по вопросам миграции главного... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
россия
челябинская область
челябинск
происшествия, россия, челябинская область, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск
В Челябинске работника ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

Работника челябинского ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей главному специалисту-эксперту управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Челябинской области, организовавшему незаконное пребывание в РФ не менее 60 иностранцев, также по делу осуждены еще трое соучастников, сообщило следственное управление СКРФ по региону.
"Приговором суда главному специалисту-эксперту назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Денежные средства, эквивалентные сумме взятки, конфискованы в доход государства", - говорится в сообщении.
Одному из соучастников назначено три года шесть месяцев условно со штрафом 300 тысяч рублей, второму - аналогичный срок лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, уточняется в сообщении. Третьей соучастнице назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, поясняет управление.
Должностное лицо признано виновным в организации незаконной миграции, получении взятки, превышении должностных полномочий, внесении заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации, трое местных жителей - в организации незаконной миграции, отмечается в сообщении.
По данным следствия, с 1 ноября 2021 по 12 декабря 2023 года главный специалист-эксперт управления по вопросам миграции ГУМВД России по Челябинской области с тремя осужденными и иными лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организовал незаконное пребывание в РФ не менее 60 иностранцев. Для этого соучастники изготовили фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ с иностранными гражданами, поддельные документы об образовании, свидетельства о рождении - в итоге иностранцы незаконно получали свидетельства участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в отношении них принято решение о вступлении в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Происшествия Россия Челябинская область Челябинск
 
 
