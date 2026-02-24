В Челябинске работника ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей главному специалисту-эксперту управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Челябинской области, организовавшему незаконное пребывание в РФ не менее 60 иностранцев, также по делу осуждены еще трое соучастников, сообщило следственное управление СКРФ по региону.

Одному из соучастников назначено три года шесть месяцев условно со штрафом 300 тысяч рублей, второму - аналогичный срок лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, уточняется в сообщении. Третьей соучастнице назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, поясняет управление.