Рейтинг@Mail.ru
Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/sud-2076498932.html
Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку
Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку - РИА Новости, 24.02.2026
Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Анастасию Донову, следившую за представителями командного состава Вооруженных сил РФ по заданию РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:55:00+03:00
2026-02-24T19:55:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260224/perm-2076475815.html
https://ria.ru/20260224/srok-2076410412.html
россия
ростов-на-дону
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов-на-дону, луганская народная республика
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Луганская Народная Республика
Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку

Суд приговорил к 18 годам фигурантку, следившую за военными ВС РФ в Ростове

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Анастасию Донову, следившую за представителями командного состава Вооруженных сил РФ по заданию украинской разведки, сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, 19 ноября 2024 года Донова и ее знакомая получили задание приехать в Ростов-на-Дону для выполнения действий в интересах украинской разведки против безопасности РФ. После прибытия им поручили вести скрытое наблюдение за местами жительства, членами семьи, автомобилями, маршрутами передвижения представителей командного состава ВС РФ и должностного лица ЛНР.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Перми суд продлил арест экс-депутату по делу о призывах к терроризму
Вчера, 17:39
Так, в конце 2024 - начале 2025 года Донова со своей знакомой установили места жительства в Ростове-на-Дону представителей командного состава ВС РФ и должностного лица ЛНР, вели за ними визуальное фото- и видеонаблюдение.
Также Донова и ее знакомая в период времени со 2 по 31 января 2025 года получили задание изготовить взрывное устройство. Подсудимая приобрела предметы и вещества, необходимые для этого.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении
Вчера, 14:38
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала