Суд в Ростове приговорил к 18 годам следившую за военными ВС России девушку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Анастасию Донову, следившую за представителями командного состава Вооруженных сил РФ по заданию украинской разведки, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, 19 ноября 2024 года Донова и ее знакомая получили задание приехать в Ростов-на-Дону для выполнения действий в интересах украинской разведки против безопасности РФ . После прибытия им поручили вести скрытое наблюдение за местами жительства, членами семьи, автомобилями, маршрутами передвижения представителей командного состава ВС РФ и должностного лица ЛНР

Так, в конце 2024 - начале 2025 года Донова со своей знакомой установили места жительства в Ростове-на-Дону представителей командного состава ВС РФ и должностного лица ЛНР, вели за ними визуальное фото- и видеонаблюдение.

Также Донова и ее знакомая в период времени со 2 по 31 января 2025 года получили задание изготовить взрывное устройство. Подсудимая приобрела предметы и вещества, необходимые для этого.