Рейтинг@Mail.ru
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/sud-2076480717.html
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат - РИА Новости, 24.02.2026
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат
Окружной суд Варшавы пока не назначил дату рассмотрения дела об экстрадиции на Украину известного российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:03:00+03:00
2026-02-24T18:03:00+03:00
в мире
варшава
украина
польша
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260127/sud-2070647775.html
варшава
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, украина, польша, александр бутягин
В мире, Варшава, Украина, Польша, Александр Бутягин
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат

Адвокат: суд в Польше не назначил заседание об экстрадиции Бутягина на Украину

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Окружной суд Варшавы пока не назначил дату рассмотрения дела об экстрадиции на Украину известного российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинской стороны якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней, а позже тот же суд продлил арест до 4 марта. Во вторник апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста россиянина.
"На данный момент еще не назначена дата заседания по экстрадиции (Бутягина - ред.). Вероятно, что это будет сделано в ближайшее время, как только в окружной суд поступят документы из апелляционного суда, но на данный момент дата еще неизвестна", - сказал агентству Нагурский.
Первое и пока последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса, при этом дело об отводе судьи рассматривали без участия адвоката.
Археолог - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Защита Бутягина намерена обратиться в ЕСПЧ в случае экстрадиции
27 января, 21:07
 
В миреВаршаваУкраинаПольшаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала