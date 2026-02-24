Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат

ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Окружной суд Варшавы пока не назначил дату рассмотрения дела об экстрадиции на Украину известного российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.

Первое и пока последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса, при этом дело об отводе судьи рассматривали без участия адвоката.