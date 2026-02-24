https://ria.ru/20260224/sud-2076480717.html
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат
Окружной суд Варшавы пока не назначил дату рассмотрения дела об экстрадиции на Украину известного российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости
Суд пока не назначил дату заседания об экстрадиции Бутягина, заявил адвокат
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Окружной суд Варшавы пока не назначил дату рассмотрения дела об экстрадиции на Украину известного российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу украинской стороны якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней, а позже тот же суд продлил арест до 4 марта. Во вторник апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста россиянина.
"На данный момент еще не назначена дата заседания по экстрадиции (Бутягина
- ред.). Вероятно, что это будет сделано в ближайшее время, как только в окружной суд поступят документы из апелляционного суда, но на данный момент дата еще неизвестна", - сказал агентству Нагурский.
Первое и пока последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса, при этом дело об отводе судьи рассматривали без участия адвоката.
Археолог - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.