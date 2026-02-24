Суд изменил приговор экс-замглавы саратовского ГУВД

САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Саратовский областной суд изменил приговор бывшему замначальника регионального ГУВД Николаю Межуеву, сократив срок лишения свободы до 5 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В июле 2025 года Октябрьский районный суд Саратова приговорил бывшего заместителя начальника регионального главка МВД Николая Межуева к 8 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и превышении полномочий на посту директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, его предполагаемые подельники получили от 4 до 7 лет заключения. Согласно приговору, Межуев, с 2017 по 2022 годы руководивший филиалом паспортно-визового сервиса и использовавший служебное положение, направлял обратившихся в филиал иностранцев для получения платных услуг в сфере миграции в другую автономную некоммерческую организацию, которую возглавлял полковник милиции Николай Дегтяренко.
"Произведен верный зачет Межуеву и Дегтеренко в срок отбывания наказания времени их нахождения под запретом определенных действий, содержания под стражей. Исключено из приговора указание на лишение Межуева, Дегтяренко специального звания "полковник внутренней службы", - сообщили агентству в пресс-службе областного суда.
Межуеву по каждому эпизоду части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) были смягчены наказания. По совокупности наказаний суд назначил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, уточнили в суде. Дегтяренко по совокупности наказаний назначено 4 года лишения свободны в исправительной колонии общего режима.
Суд сократил срок экс-депутату, осужденному за поджог ресторана
22 сентября 2025, 16:42