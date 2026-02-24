Суд изменил приговор экс-замглавы саратовского ГУВД

САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Саратовский областной суд изменил приговор бывшему замначальника регионального ГУВД Николаю Межуеву, сократив срок лишения свободы до 5 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Произведен верный зачет Межуеву и Дегтеренко в срок отбывания наказания времени их нахождения под запретом определенных действий, содержания под стражей. Исключено из приговора указание на лишение Межуева, Дегтяренко специального звания "полковник внутренней службы", - сообщили агентству в пресс-службе областного суда.