Польский суд отклонил жалобу на продление ареста Бутягина

ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.

Во вторник суд отклонил жалобу, поданную адвокатом на январское решение о продлении срока содержания россиянина под стражей. При этом исходное декабрьское решение об аресте Бутягина суд отклонил 10 февраля.

Это означает, что Бутягин останется под арестом.

Судья Мажанна Пекарская-Дронжек в обосновании своего решения заявила о том, что усматривает "высокий риск побега подозреваемого из Польши до окончания процесса об экстрадиции".

При этом аргументы защиты о том, что Бутягин готов внести денежный залог, обязуется являться на каждое заседание суда, что ему обеспечено жилье в Варшаве судья назвала "чисто полемическими".

Дата основных слушаний по экстрадиции в суде первой инстанции ещё не назначена.

Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.