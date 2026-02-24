https://ria.ru/20260224/sud-2076435492.html
Польский суд отклонил жалобу на продление ареста Бутягина
Польский суд отклонил жалобу на продление ареста Бутягина - РИА Новости, 24.02.2026
Польский суд отклонил жалобу на продление ареста Бутягина
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:04:00+03:00
2026-02-24T16:04:00+03:00
2026-02-24T17:22:00+03:00
александр бутягин
польша
украина
республика крым
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260127/butyagin-2070655559.html
https://ria.ru/20260212/butyagin-2073866382.html
польша
украина
республика крым
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бутягин, польша, украина, республика крым, варшава
Александр Бутягин, Польша, Украина, Республика Крым, Варшава
Польский суд отклонил жалобу на продление ареста Бутягина
РИА Новости: суд в Варшаве отклонил жалобу на продление ареста Бутягина
ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Во вторник суд отклонил жалобу, поданную адвокатом на январское решение о продлении срока содержания россиянина под стражей. При этом исходное декабрьское решение об аресте Бутягина суд отклонил 10 февраля.
Это означает, что Бутягин
останется под арестом.
Судья Мажанна Пекарская-Дронжек в обосновании своего решения заявила о том, что усматривает "высокий риск побега подозреваемого из Польши до окончания процесса об экстрадиции".
При этом аргументы защиты о том, что Бутягин готов внести денежный залог, обязуется являться на каждое заседание суда, что ему обеспечено жилье в Варшаве судья назвала "чисто полемическими".
Дата основных слушаний по экстрадиции в суде первой инстанции ещё не назначена.
Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.