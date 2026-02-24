В Сербии суд арестовал двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Высший суд в городе Кралево поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на президента Александра Вучича и его семью, передает агентство Танюг со ссылкой на судебный орган.
Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) в городе Кралево, расположенном в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке "нападения на конституционный порядок".
"Высший суд в Кралево определил меру ареста на 30 дней для Д.Р. 50 лет и М.Р. 42 лет, подозреваемых в том, что они планировали убийство президента Сербии и членов его семьи", - передает агентство во вторник.
Об обнаружении оружия, транспортных средств и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведёт Высшая прокуратура в Кралево.
В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партией с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.
