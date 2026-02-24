Рейтинг@Mail.ru
В Сербии суд арестовал двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича - РИА Новости, 24.02.2026
14:23 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/sud-2076404444.html
В Сербии суд арестовал двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
В Сербии суд арестовал двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича - РИА Новости, 24.02.2026
В Сербии суд арестовал двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Высший суд в городе Кралево поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:23:00+03:00
2026-02-24T14:23:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
сербия
белград (город)
в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
В Сербии суд арестовал двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Суд арестовал на 30 суток двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Высший суд в городе Кралево поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на президента Александра Вучича и его семью, передает агентство Танюг со ссылкой на судебный орган.
Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) в городе Кралево, расположенном в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке "нападения на конституционный порядок".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вучич заявил, что есть доказательства подготовки покушения на его семью
Вчера, 14:14
"Высший суд в Кралево определил меру ареста на 30 дней для Д.Р. 50 лет и М.Р. 42 лет, подозреваемых в том, что они планировали убийство президента Сербии и членов его семьи", - передает агентство во вторник.
Об обнаружении оружия, транспортных средств и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведёт Высшая прокуратура в Кралево.
В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партией с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вучич назвал условное членство в Евросоюзе приемлемым для Сербии
18 февраля, 16:50
 
