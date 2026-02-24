Суд в Польше начал рассмотрение жалобы на продление ареста Бутягина

ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы на продление ареста российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание проходит в закрытом режиме.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.

Во вторник суд начал рассмотрение поданной адвокатам жалобы на исходное решение от 10 февраля о продлении срока содержания россиянина под стражей. При этом 10 февраля суд уже отклонял предыдущую жалобу защиты на исходное решение об аресте россиянина.

В случае положительного решения Апелляционного суда по изменению меры пресечения Бутягин будет обязан оставаться в Варшаве до окончательного решения по вопросу экстрадиции, но сможет выйти из СИЗО. Защита оценивает шансы на положительное решение как крайне низкие.

При этом дата основных слушаний по экстрадиции в суде первой инстанции ещё не назначена.

Первое и на данный момент единственное заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.