Суд в Москве арестовал на 15 суток владельца сайта за логотип Instagram*

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Денису Солдатову за публичную демонстрацию социальной сети Instagram*, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Признать Солдатова... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с отбыванием наказания в специальном приемнике", — говорится в постановлении суда.

В декабре сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД (ЦПЭ) при осмотре интернет-ресурса "Гулаг-Инфо" обнаружили публикацию от 15 декабря 2025 года, под которой размещались ссылки с логотипами соцсетей, включая логотип Instagram*.

В судебном заседании Солдатов подтвердил обстоятельства дела и пояснил, что "работа по удалению запрещенной символики была проведена, в настоящее время сайт закрыт". Суд указал, что данные доводы "не свидетельствуют об отсутствии события, состава административного правонарушения".

Согласно данным Rusprofile, Денис Солдатов является гендиректором ООО "Гулаг-Инфо" с момента основания этого проекта по защите прав заключенных в 2018 году.

Сайт "Гулаг-Инфо" сейчас не открывается, убедился корреспондент РИА Новости.