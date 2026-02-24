Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал на 15 суток владельца сайта за логотип Instagram* - РИА Новости, 24.02.2026
10:03 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/sud-2076330347.html
Суд в Москве арестовал на 15 суток владельца сайта за логотип Instagram*
Суд в Москве арестовал на 15 суток владельца сайта за логотип Instagram* - РИА Новости, 24.02.2026
Суд в Москве арестовал на 15 суток владельца сайта за логотип Instagram*
Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Денису Солдатову за публичную демонстрацию социальной сети Instagram*, говорится в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:03:00+03:00
2026-02-24T10:03:00+03:00
Новости
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд в Москве арестовал на 15 суток владельца сайта за логотип Instagram*

Суд арестовал Солдатова за публичную демонстрацию логотипа Instagram*

© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Денису Солдатову за публичную демонстрацию социальной сети Instagram*, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Солдатова... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с отбыванием наказания в специальном приемнике", — говорится в постановлении суда.
В декабре сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД (ЦПЭ) при осмотре интернет-ресурса "Гулаг-Инфо" обнаружили публикацию от 15 декабря 2025 года, под которой размещались ссылки с логотипами соцсетей, включая логотип Instagram*.
В судебном заседании Солдатов подтвердил обстоятельства дела и пояснил, что "работа по удалению запрещенной символики была проведена, в настоящее время сайт закрыт". Суд указал, что данные доводы "не свидетельствуют об отсутствии события, состава административного правонарушения".
Согласно данным Rusprofile, Денис Солдатов является гендиректором ООО "Гулаг-Инфо" с момента основания этого проекта по защите прав заключенных в 2018 году.
Сайт "Гулаг-Инфо" сейчас не открывается, убедился корреспондент РИА Новости.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
