Суд отменил арест активов экс-главы "Открытие Холдинга" Карахана
Суд отменил арест активов экс-главы "Открытие Холдинга" Карахана
Арбитражный суд Москвы по заявлению экс-председателя правления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана отменил обеспечительные меры в виде ареста его имущества
Суд отменил арест с активов Карахана в пределах 916,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению экс-председателя правления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана отменил обеспечительные меры в виде ареста его имущества в пределах около 916,2 миллиарда рублей, наложенного ранее в деле о банкротстве этой компании, бывшего основного акционера банка "Открытие", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Карахан был одним из 18 ответчиков-физлиц, которых конкурсный управляющий "Открытие Холдинга
" Мария Булатова просила привлечь к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым сейчас ориентировочно в 1 триллион рублей.
В январе 2024 года суд по заявлению Булатовой принял обеспечительные меры, арестовав активы нескольких ответчиков - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева
, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна
, бывших гендиректоров Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, а также Карахана – в пределах около 916,2 миллиарда рублей. Позже было дополнительно арестовано имущество Вероники Мисютиной, жены Аганбегяна.
"Поскольку вступившим в законную силу судебным актом отказано в привлечении Карахана А.Л. к субсидиарной ответственности по долгам АО "Открытие холдинг", дальнейшее сохранение обеспечительных мер нарушает баланс интересов сторон… Обеспечительные меры… в отношении имущества Карахана А.Л. подлежат отмене", - указал суд.
На данный момент судом кассационной инстанции установлена субсидиарная ответственность только Беляева, Аганбегяна и Дмитрия Ромаева, экс-предправления "Открытия". В отношении еще пятерых ответчиков вопрос отправлен на новое рассмотрение.