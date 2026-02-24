Рейтинг@Mail.ru
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России
19:16 24.02.2026
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России - РИА Новости, 24.02.2026
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности уничтожить российские ядерные объекты грозит серьезной эскалацией, пишет китайский портал NetEase. РИА Новости, 24.02.2026
россия
финляндия
москва
такер карлсон
владимир путин
евросоюз
нато
в мире
россия
финляндия
москва
россия, финляндия, москва, такер карлсон, владимир путин, евросоюз, нато, в мире
Россия, Финляндия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, В мире
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России

Стубб заявил о готовности уничтожить российские ядерные объекты

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности уничтожить российские ядерные объекты грозит серьезной эскалацией, пишет китайский портал NetEase.
«
"Если сценарий Стубба будет реализован, Москва не будет бездействовать. Тень ядерной войны накрыла всю Европу. Ракетные комплексы "Искандер" с ядерными боеголовками могут ударить по Хельсинки, а также финским авиабазам, командным центрам и основным транспортным маршрутам", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Хотят избавиться". Зеленский сделал резкое заявление о западных партнерах
23 февраля, 20:49
Отмечается, что высказывание финского лидера стало демонстрацией жесткой позиции и лояльности союзникам, но при этом оно вызывает серьезные опасения по поводу подталкивания ЕС к ядерной войне. Снижение психологического "ядерного порога" может быть опасным, резюмируется в статье.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Украина готова". Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Вчера, 17:07
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Россия Финляндия Москва Такер Карлсон Владимир Путин Евросоюз НАТО В мире
 
 
