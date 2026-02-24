https://ria.ru/20260224/stubb-2076494764.html
"Тень ядерной войны". СМИ забили тревогу после угроз Стубба в адрес России
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности уничтожить российские ядерные объекты грозит серьезной эскалацией, пишет китайский портал NetEase. РИА Новости, 24.02.2026
