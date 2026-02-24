https://ria.ru/20260224/stubb-2076394500.html
Стубб рассказал, как Трамп назвал его именем премьера Норвегии
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью норвежской газете VG рассказал, как лидер США Дональд Трамп в общей переписке с ним и премьером Норвегии Йонасом... РИА Новости, 24.02.2026
Стубб рассказал, как Трамп назвал его именем премьера Норвегии
