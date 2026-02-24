Рейтинг@Mail.ru
13:48 24.02.2026
Стубб рассказал, как Трамп назвал его именем премьера Норвегии
Стубб рассказал, как Трамп назвал его именем премьера Норвегии
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью норвежской газете VG рассказал, как лидер США Дональд Трамп в общей переписке с ним и премьером Норвегии Йонасом... РИА Новости, 24.02.2026
Стубб рассказал, как Трамп назвал его именем премьера Норвегии

Стубб рассказал, как Трамп в переписке с ним назвал его именем премьера Норвегии

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью норвежской газете VG рассказал, как лидер США Дональд Трамп в общей переписке с ним и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре в январе назвал его именем норвежского премьера, отправив ему идентичное сообщение с одинаковым обращением.
Речь идёт об обмене письмами между Стуббом, Стёре и Трампом в январе. Лидеры Финляндии и Норвегии направили Трампу совместное письмо. 19 январа Стёре рассказал, что получил от Трампа ответное сообщение, в котором поднималась тема Нобелевской премии мира и вопрос Гренландии. Во вторник Стубб рассказал VG, что лидер США направил ему тогда точно такое же сообщение.
"Я получил точно такое же сообщение. В моём тоже было написано: "Дорогой Йонас", - заявил Стубб.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России
