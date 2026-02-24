Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России
02:08 24.02.2026
В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России
В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России - РИА Новости, 24.02.2026
В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России
Президент Финляндии Александр Стубб не верит в свои слова о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, об этом говорят его жесты и поведение,... РИА Новости, 24.02.2026
В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России

Поведенческий аналитик Хухтасаари: Стубб не верит в то, что говорит о России

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не верит в свои слова о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, об этом говорят его жесты и поведение, заявила финский поведенческий аналитик, эксперт по языку тела Саара Хухтасаари в социальной сети X.
"Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну. Хромое принятие желаемого за действительное", — подметила она.
Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии
20 февраля, 19:03
По ее словам, во время интервью со Стуббом журналисту удалось показать, что глава Финляндии совершенно не искренен в своих заявлениях о приближающейся победе Украины.
"Затем журналист бьет в яблочко своим вопросом: "Если Россия все равно проиграет, зачем, собственно, нам спешить с мирными переговорами?". Стубб начинает успокаивать себя, потирает пальцы, опускает взгляд, бормочет клише о важности мира и о том, что преимущество сейчас на стороне Украины. Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. <…> Но признать это он не может", — рассказала Хухтасаари.
На прошлой неделе Стубб дал интервью польскому телеканалу TVP World, в котором выступил с одиозным заявлением о том, что Россия проигрывает Украине на поле боя. До этого глава Финляндии также неоднократно совершал резкие антироссийские высказывания.
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии сделала заявление о России
21 февраля, 20:15
 
