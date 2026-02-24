https://ria.ru/20260224/stoimost-2076486820.html
Цены на такси в Москве выросли почти вдвое из-за снегопада
Стоимость такси в отдельных районах Москвы на фоне снегопада выросла почти вдвое, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2026
общество
