Стармер пытается скрыть насилие над Британией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.02.2026
01:00 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/starmer-2076287977.html
Стармер пытается скрыть насилие над Британией, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что британский... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T01:00:00+03:00
2026-02-24T01:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_0:0:3680:2070_1920x0_80_0_0_e79f59c2feaa69d3d71ba671a2cab36e.jpg
РИА Новости
2026
Новости
в мире, россия, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций
Стармер пытается скрыть насилие над Британией, заявил Дмитриев

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер пытается скрыть совершенное им изнасилование Британии.
Дмитриев обратил внимание на публикацию британского парламентария Руперта Лоу в соцсети Х с заключением следственной комиссии по расследованию случаев групповых изнасилований в Британии. В заявлении описывается случай расследуемого многолетнего жесткого насилия над несовершеннолетней девочкой, в котором в том числе принимали участие британские полицейские.
"Ужасающее изнасилование Британии Стармером, которое он пытается скрыть", - так Дмитриев прокомментировал этот документ.
В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
В мире, Россия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
