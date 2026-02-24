США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины

ООН, 24 фев – РИА Новости. Формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины скорее отвлекают от переговоров по разрешению кризиса, чем способствуют им, заявила зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс.

"Хотя США приветствуют содержащийся в резолюции призыв к немедленному прекращению огня, мы считаем, что отдельные формулировки в ней скорее будут отвлекать от продолжающихся переговоров, а не способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить дорогу к прочному миру. По этой причине США просят вынести эти два пункта на голосование", - сказала зампостпреда США Брюс в ходе заседания ГА ООН.

США тем самым хотели выставить на голосование пункты резолюции о том, что ГА поддерживает "приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", а также призывает установить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с нормами международного права, включая Устав ООН.

ГА не поддержала предложение США. По резолюции в итоге голосовали в ее исходном виде.