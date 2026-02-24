Рейтинг@Mail.ru
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
22:09 24.02.2026
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
2026-02-24T22:09:00+03:00
2026-02-24T22:09:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
анна евстигнеева
оон
генеральная ассамблея оон
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, анна евстигнеева, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Украина, Россия, Анна Евстигнеева, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 24 фев – РИА Новости. Формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины скорее отвлекают от переговоров по разрешению кризиса, чем способствуют им, заявила зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс.
Во вторник Генассамблея ООН, как передавал корреспондент РИА Новости, одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров". США при голосовании воздержались.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский
Вчера, 22:07
"Хотя США приветствуют содержащийся в резолюции призыв к немедленному прекращению огня, мы считаем, что отдельные формулировки в ней скорее будут отвлекать от продолжающихся переговоров, а не способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить дорогу к прочному миру. По этой причине США просят вынести эти два пункта на голосование", - сказала зампостпреда США Брюс в ходе заседания ГА ООН.
США тем самым хотели выставить на голосование пункты резолюции о том, что ГА поддерживает "приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", а также призывает установить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с нормами международного права, включая Устав ООН.
ГА не поддержала предложение США. По резолюции в итоге голосовали в ее исходном виде.
В одобренном ГА ООН документе "Поддержание прочного мира на Украине" выражается "серьезная обеспокоенность" российскими ударами, подтверждается "твердая приверженность" суверенитету Украины. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Переговорщики США продолжают работу с Россией и Украиной, заявил Брюс
Вчера, 21:05
 
В миреСШАУкраинаРоссияАнна ЕвстигнееваООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
