https://ria.ru/20260224/ssha-2076510946.html
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 24.02.2026
США расширили санкционный список против России
Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него четырёх физических лиц и три организации, говорится в обнародованном во... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:52:00+03:00
2026-02-24T21:52:00+03:00
2026-02-24T21:56:00+03:00
сша
россия
санкции в отношении россии
узбекистан
министерство финансов сша
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_0:133:2500:1539_1920x0_80_0_0_8d55a62dfeb86153974b32a56e2203dc.jpg
https://ria.ru/20260224/posolstvo-2076493700.html
сша
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_136:0:2365:1672_1920x0_80_0_0_64d453e8da1ef125d0b83f6381aa4e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, санкции в отношении россии, узбекистан, министерство финансов сша, экономика
США, Россия, Санкции в отношении России, Узбекистан, Министерство финансов США, Экономика
США расширили санкционный список против России
США внесли четыре физлица и три юрлица в санкционный список по линии России