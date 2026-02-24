Рейтинг@Mail.ru
США расширили санкционный список против России
21:52 24.02.2026 (обновлено: 21:56 24.02.2026)
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России

США внесли четыре физлица и три юрлица в санкционный список по линии России

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него четырёх физических лиц и три организации, говорится в обнародованном во вторник заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Санкции введены в рамках закона CAATSA и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.
Также под ограничения подпали зарегистрированные в России и ОАЭ компании, включая MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Заголовок открываемого материала