США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН

ООН, 24 фев — РИА Новости. США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине.
Документ подготовил Киев, соавторами выступили несколько европейских стран. Против проголосовали 12 государств, за — 107, еще 51 воздержалось. Среди последних — США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие.
Россия проголосовала против. Зампостпреда миссии при ООН Анна Евстигнеева отметила, что резолюция "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".
«
"Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", — подчеркнула она с трибуны ГА ООН.
В преамбуле документа авторы выражают "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками на гражданскую и критически важную инфраструктуру, а также подтверждают "твердую приверженность" суверенитету Украины. При этом отдельно в резолюции приветствуют усилия США, "европейских стран и других государств-членов", направленные на прекращение конфликта.
В Москве неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать — и отвечать серьезно.