США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН
21:10 24.02.2026 (обновлено: 22:20 24.02.2026)
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН - РИА Новости, 24.02.2026
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН
США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
россия
украина
сша
анна евстигнеева
оон
генеральная ассамблея оон
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, анна евстигнеева, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, США, Анна Евстигнеева, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции на ГА ООН

США воздержались при голосовании в ООН по антироссийской резолюции по Украине

© REUTERS / Mike SegarЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Логотип ООН. Архивное фото
ООН, 24 фев — РИА Новости. США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине.
Документ подготовил Киев, соавторами выступили несколько европейских стран. Против проголосовали 12 государств, за — 107, еще 51 воздержалось. Среди последних — США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
23 февраля, 08:00
Россия проголосовала против. Зампостпреда миссии при ООН Анна Евстигнеева отметила, что резолюция "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".
«

"Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", — подчеркнула она с трибуны ГА ООН.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Вчера, 08:00
В преамбуле документа авторы выражают "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками на гражданскую и критически важную инфраструктуру, а также подтверждают "твердую приверженность" суверенитету Украины. При этом отдельно в резолюции приветствуют усилия США, "европейских стран и других государств-членов", направленные на прекращение конфликта.
В Москве неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать — и отвечать серьезно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШААнна ЕвстигнееваООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
