США рассматривают возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок - РИА Новости, 24.02.2026
20:56 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ssha-2076505852.html
США рассматривают возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок
Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок,... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
сша
россия
венесуэла
В мире, США, Россия, Венесуэла
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок, заявил во вторник заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг.
По его словам, подход администрации сочетает "максимальное давление" на Россию с одновременным расширением глобального предложения энергоресурсов вне РФ.
