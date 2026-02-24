https://ria.ru/20260224/ssha-2076505852.html
США рассматривают возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок
Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок,... РИА Новости, 24.02.2026
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок, заявил во вторник заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг.
По его словам, подход администрации сочетает "максимальное давление" на Россию
с одновременным расширением глобального предложения энергоресурсов вне РФ.
"Это включает возвращение венесуэльских источников энергии на рынок. Это включает расширение нашего внутреннего производства энергии", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США
.
Хелберг отметил, что поддержанный обеими палатами конгресса законопроект о санкциях в отношении России призван предоставить президенту полномочия вводить 500-процентные тарифы против стран, продолжающих торговлю энергией с Россией.
"Это даст президенту право устанавливать 500% тарифы в отношении стран, которые продолжают торговать энергией с Россией", - подчеркнул замгоссекретаря.
Он добавил, что внутреннее производство энергии в США сейчас превышает совокупные показатели Саудовской Аравии
и России, назвав это "по-настоящему историческим" результатом.