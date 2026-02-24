Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил, что ВПК и подрядчики долго работали неудовлетворительно - РИА Новости, 24.02.2026
19:15 24.02.2026
Пентагон заявил, что ВПК и подрядчики долго работали неудовлетворительно
Работа американской оборонно-промышленной базы и подрядчиков, поставляющих системы вооружений, на протяжении продолжительного периода была неудовлетворительной, РИА Новости, 24.02.2026
сша, в мире, министерство обороны сша
Пентагон заявил, что ВПК и подрядчики долго работали неудовлетворительно

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Работа американской оборонно-промышленной базы и подрядчиков, поставляющих системы вооружений, на протяжении продолжительного периода была неудовлетворительной, заявил во вторник помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.
"В министерстве согласны, что работа промышленной базы и наших подрядчиков, поставляющих системы вооружений, в целом была неудовлетворительной на протяжении продолжительного периода времени", - сказал помощник министра в ходе слушаний.
Каденацци отметил, что именно этим обусловлены активные усилия министерства по реформированию производства и укреплению оборонно-промышленной базы для обеспечения выполнения требований к вооруженным силам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп раскритиковал американский ВПК за медлительность производства
22 января, 16:14
 
