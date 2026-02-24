Пентагон заявил, что ВПК и подрядчики долго работали неудовлетворительно

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Работа американской оборонно-промышленной базы и подрядчиков, поставляющих системы вооружений, на протяжении продолжительного периода была неудовлетворительной, заявил во вторник помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.

"В министерстве согласны, что работа промышленной базы и наших подрядчиков, поставляющих системы вооружений, в целом была неудовлетворительной на протяжении продолжительного периода времени", - сказал помощник министра в ходе слушаний.