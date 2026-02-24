Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным - РИА Новости, 24.02.2026
18:23 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ssha-2076485036.html
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным - РИА Новости, 24.02.2026
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным
Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы разрушительно для военно-промышленного комплекса США и представляло бы значительную угрозу... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:23:00+03:00
2026-02-24T18:23:00+03:00
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
сша
китай
в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным

Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным для США

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы разрушительно для военно-промышленного комплекса США и представляло бы значительную угрозу национальной безопасности, заявил во вторник помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенате.
"Готовность Китая перекрыть поставки редкоземельных металлов представляла значительную угрозу национальной безопасности и имела бы разрушительные последствия как для внутренней промышленности, так и для оборонно-промышленной базы", - сказал помощник министра в ходе слушаний.
По словам Каденацци, многие американские системы вооружений в высокой степени зависят от редкоземельных элементов и других критически важных материалов.
"В краткосрочной перспективе определенно возник бы дефицит, который повлиял бы на нашу способность производить необходимые системы вооружений", - подчеркнул помощник министра.
Каденацци добавил, что национальный оборонный запас позволил бы США продержаться определенный период времени, однако для долгосрочного решения потребовалось бы активное наращивание добычи и переработки как внутри страны, так и совместно с партнерами.
Флаги США и Китая
Китай предупредил США об ответе на новые импортные пошлины
Вчера, 14:07
 
В миреСШАКитайМинистерство обороны США
 
 
