https://ria.ru/20260224/ssha-2076485036.html
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным - РИА Новости, 24.02.2026
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным
Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы разрушительно для военно-промышленного комплекса США и представляло бы значительную угрозу... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:23:00+03:00
2026-02-24T18:23:00+03:00
2026-02-24T18:23:00+03:00
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260224/kitay-2076399868.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным
Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным для США
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы разрушительно для военно-промышленного комплекса США и представляло бы значительную угрозу национальной безопасности, заявил во вторник помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенате.
"Готовность Китая
перекрыть поставки редкоземельных металлов представляла значительную угрозу национальной безопасности и имела бы разрушительные последствия как для внутренней промышленности, так и для оборонно-промышленной базы", - сказал помощник министра в ходе слушаний.
По словам Каденацци, многие американские системы вооружений в высокой степени зависят от редкоземельных элементов и других критически важных материалов.
"В краткосрочной перспективе определенно возник бы дефицит, который повлиял бы на нашу способность производить необходимые системы вооружений", - подчеркнул помощник министра.
Каденацци добавил, что национальный оборонный запас позволил бы США
продержаться определенный период времени, однако для долгосрочного решения потребовалось бы активное наращивание добычи и переработки как внутри страны, так и совместно с партнерами.