Пентагон назвал ограничение поставок редкоземов Китаем разрушительным

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы разрушительно для военно-промышленного комплекса США и представляло бы значительную угрозу национальной безопасности, заявил во вторник помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенате.

"Готовность Китая перекрыть поставки редкоземельных металлов представляла значительную угрозу национальной безопасности и имела бы разрушительные последствия как для внутренней промышленности, так и для оборонно-промышленной базы", - сказал помощник министра в ходе слушаний.

По словам Каденацци, многие американские системы вооружений в высокой степени зависят от редкоземельных элементов и других критически важных материалов.

"В краткосрочной перспективе определенно возник бы дефицит, который повлиял бы на нашу способность производить необходимые системы вооружений", - подчеркнул помощник министра.