Пентагон прокомментировал меры против угрозы Китая в поставках минералов

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты предпринимали недостаточные меры в ответ на действия Китая в сфере контроля над поставками критических минералов, заявил помощник министра войны США по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.

"Мы предпринимали действия и инвестировали, но это было недостаточно по масштабу угрозы, которую представляет Китай в настоящее время", — сказал Каденацци в ходе слушаний.