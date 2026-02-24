https://ria.ru/20260224/ssha-2076482731.html
Пентагон прокомментировал меры против угрозы Китая в поставках минералов
в мире
китай
сша
пекин
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты предпринимали недостаточные меры в ответ на действия Китая в сфере контроля над поставками критических минералов, заявил помощник министра войны США по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.
"Мы предпринимали действия и инвестировали, но это было недостаточно по масштабу угрозы, которую представляет Китай в настоящее время", — сказал Каденацци в ходе слушаний.
Он отметил, что Пекин ведет "злонамеренные действия" по манипулированию рынками и установлению контроля над цепочками поставок, а также стремится подорвать усилия США по поддержанию внутреннего производства.