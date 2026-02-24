https://ria.ru/20260224/ssha-2076424170.html
В штате Миссури мужчина убил двух полицейских и ранил еще двоих
В штате Миссури мужчина убил двух полицейских и ранил еще двоих - РИА Новости, 24.02.2026
В штате Миссури мужчина убил двух полицейских и ранил еще двоих
Мужчина в американском штате Миссури убил двух полицейских и ранил еще двоих, после чего был ликвидирован ответным огнем, сообщает во вторник телеканал ABC со...
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости.
Мужчина в американском штате Миссури убил двух полицейских и ранил еще двоих, после чего был ликвидирован ответным огнем, сообщает во вторник телеканал ABC
со ссылкой на офис шерифа округа Стоун.
"Подозреваемый, предположительно, открыл огонь по правоохранителям в понедельник, когда они остановили его машину, в Миссури
и убил одного, после чего сбежал (с места происшествия - ред.)", - говорится в сообщении.
Позже его выследили в близлежащих лесопосадках, однако он снова начал стрельбу по прибывшим полицейским, убив еще одного и ранив двоих. Жизни последних ничто не угрожает, заверили в полиции.
"Подозреваемый продолжал стрелять в полицейских, пока его ответным огнем не застрелили правоохранители", - сообщает телеканал.
Злоумышленником оказался 45-летний Ричард Бёрд. О его мотивах не сообщается.