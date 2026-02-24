Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ

"Будем выстраивать свои линии в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики Соединенных Штатов и общей обстановки в стратегической сфере. На перспективу остаемся открытыми для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимодействующих диалоговых решений - разумеется в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", - добавил он.