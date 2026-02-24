Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Решение США отклонить инициативу РФ по ДСНВ вызывает сожаление, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"На фоне деградации ситуации в области международной безопасности и неослабевающей напряженности в военно-стратегической сфере вызывает сожаление, что Соединенные Штаты отклонили конструктивную российскую инициативу по взятию на себя сторонами по ДСНВ в официальном порядке добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор количественных лимитов после истечения срока его действия", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
По его словам, РФ в этих обстоятельствах "намерена действовать ответственно и взвешенно".
"Будем выстраивать свои линии в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики Соединенных Штатов и общей обстановки в стратегической сфере. На перспективу остаемся открытыми для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимодействующих диалоговых решений - разумеется в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", - добавил он.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.