Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ
14:05 24.02.2026 (обновлено: 14:09 24.02.2026)
Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ
Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ
Решение США отклонить инициативу РФ по ДСНВ вызывает сожаление, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 24.02.2026
Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ

Гатилов: решение США отклонить инициативу России по ДСНВ вызывает сожаление

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Решение США отклонить инициативу РФ по ДСНВ вызывает сожаление, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"На фоне деградации ситуации в области международной безопасности и неослабевающей напряженности в военно-стратегической сфере вызывает сожаление, что Соединенные Штаты отклонили конструктивную российскую инициативу по взятию на себя сторонами по ДСНВ в официальном порядке добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор количественных лимитов после истечения срока его действия", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
По его словам, РФ в этих обстоятельствах "намерена действовать ответственно и взвешенно".
"Будем выстраивать свои линии в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики Соединенных Штатов и общей обстановки в стратегической сфере. На перспективу остаемся открытыми для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимодействующих диалоговых решений - разумеется в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", - добавил он.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
5 февраля, 12:26
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
5 февраля, 12:26
 
