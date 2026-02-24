США проведут военные учения с Канадой и Данией в Гренландии

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении совместных военных учений Arctic Edge 2026 с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.
"Все учебные мероприятия в Гренландии проводятся в полной координации с Датским королевством", - говорится в заявлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.