США проведут военные учения с Канадой и Данией в Гренландии
07:10 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ssha-2076311936.html
США проведут военные учения с Канадой и Данией в Гренландии
США проведут военные учения с Канадой и Данией в Гренландии
США проведут военные учения с Канадой и Данией в Гренландии
США проведут военные учения с Канадой и Данией в Гренландии

США проведут военные учения Arctic Edge 2026 с Канадой и Данией в Гренландии

CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena / Американские военные во время учений
CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /
Американские военные во время учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Северное командование ВС США (USNORTHCOM) объявило о проведении совместных военных учений Arctic Edge 2026 с Данией и Гренландией на территории Аляски и Гренландии.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование ВС США проведут совместные многоцелевые полевые учения Arctic Edge 2026 на различных площадках по всей Аляске и Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года", - говорится в заявлении командования.
В этих учениях будут задействованы силы NORAD и USNORTHCOM, а также Дания, Канада, национальная гвардия Аляски и межведомственные партнеры, включая ФБР, береговую охрану США, национальное управление океанических и атмосферных исследований и федеральное управление гражданской авиации.
"Все учебные мероприятия в Гренландии проводятся в полной координации с Датским королевством", - говорится в заявлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
