В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ

Washington Post напоминает, что запрещенный рисунок был найден вскоре после громкого скандала, произошедшего в прошлом году из-за того, что Береговая охрана в своем пособии для сотрудников временно снизила статус неприемлемости свастики до "потенциально вызывающего разногласия".