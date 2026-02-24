В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Береговая охрана США расследует появление нарисованной свастики на стене туалета тренировочного центра для новобранцев в Нью-Джерси, сообщает газета Washington Post.
"Береговая охрана США начала внутреннее расследование после того, как в ее главном центре подготовки новобранцев появилась нарисованная от руки свастика", - пишет издание.
Отмечается, что сотрудник центра обнаружил свастику на стене мужского туалета в учебном центре Кейп-Мэй в Нью-Джерси. Об этом сообщили командующему Береговой охраной адмиралу Кевину Ландею, который немедленно вылетел на место событий из Вашингтона, чтобы выступить перед 900 новобранцами и сотрудниками и обсудить этот инцидент.
Washington Post напоминает, что запрещенный рисунок был найден вскоре после громкого скандала, произошедшего в прошлом году из-за того, что Береговая охрана в своем пособии для сотрудников временно снизила статус неприемлемости свастики до "потенциально вызывающего разногласия".
