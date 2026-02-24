Рейтинг@Mail.ru
В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 24.02.2026 (обновлено: 06:19 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/ssha-2076307721.html
В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ
В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ
Береговая охрана США расследует появление нарисованной свастики на стене туалета тренировочного центра для новобранцев в Нью-Джерси, сообщает газета Washington... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:11:00+03:00
2026-02-24T06:19:00+03:00
в мире
сша
нью-джерси
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643142_0:24:2100:1205_1920x0_80_0_0_91bd6f5432fdeeaffdc610c23cac626e.jpg
https://ria.ru/20260216/frantsiya-2074791163.html
https://ria.ru/20251231/vsu-2065817688.html
сша
нью-джерси
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643142_661:162:2100:1241_1920x0_80_0_0_21e23205261df07ccdfca10ff551655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-джерси, вашингтон (штат)
В мире, США, Нью-Джерси, Вашингтон (штат)
В туалете новобранцев береговой охраны США появилась свастика, пишут СМИ

WP: береговая охрана США расследует появление свастики в центре для новобранцев

© Фото : U.S. Navy/Haley NaceКорабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753)
Корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753) - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : U.S. Navy/Haley Nace
Корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Береговая охрана США расследует появление нарисованной свастики на стене туалета тренировочного центра для новобранцев в Нью-Джерси, сообщает газета Washington Post.
"Береговая охрана США начала внутреннее расследование после того, как в ее главном центре подготовки новобранцев появилась нарисованная от руки свастика", - пишет издание.
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник
16 февраля, 19:21
Отмечается, что сотрудник центра обнаружил свастику на стене мужского туалета в учебном центре Кейп-Мэй в Нью-Джерси. Об этом сообщили командующему Береговой охраной адмиралу Кевину Ландею, который немедленно вылетел на место событий из Вашингтона, чтобы выступить перед 900 новобранцами и сотрудниками и обсудить этот инцидент.
Washington Post напоминает, что запрещенный рисунок был найден вскоре после громкого скандала, произошедшего в прошлом году из-за того, что Береговая охрана в своем пособии для сотрудников временно снизила статус неприемлемости свастики до "потенциально вызывающего разногласия".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении
31 декабря 2025, 09:41
 
В миреСШАНью-ДжерсиВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала