В США выросли выплаты донорам плазмы
04:41 24.02.2026
В США выросли выплаты донорам плазмы
Суммарные выплаты донорам плазмы в Соединенных Штатах превысили бюджет федеральной программы помощи малообеспеченным семьям в оплате коммунальных услуг,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T04:41:00+03:00
2026-02-24T04:42:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В США выросли выплаты донорам плазмы

© Fotolia / sudok1Донорская кровь
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Fotolia / sudok1
Донорская кровь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Суммарные выплаты донорам плазмы в Соединенных Штатах превысили бюджет федеральной программы помощи малообеспеченным семьям в оплате коммунальных услуг, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные на фоне роста интереса к донорству в США из-за увеличения стоимости жизни.
"Отрасль направила более 4,7 миллиарда долларов в бюджеты американских домохозяйств через выплаты донорам - почти на 13% больше, чем весь федеральный бюджет программы помощи малообеспеченным семьям в оплате энергоснабжения (4,1 миллиарда долларов)", - говорится в докладе Джорджтаунской группы по исследованию крови и плазмы.
В документе также отмечается, что суммарно в 2025 году американцы сдали плазму более 75 миллионов раз.
Рост донорской активности в США происходит на фоне расширения сети специализированных центров. Телеканал NBC ранее сообщал, что пункты сдачи плазмы все чаще открываются в пригородах и университетских городах, а часть жителей страны рассматривает донорство как способ компенсировать рост повседневных расходов. По данным телеканала, некоторые американцы используют выплаты за плазму для покрытия базовых нужд - от коммунальных счетов до покупки товаров первой необходимости.
РИА Новости обратилось за комментариями в профильные организации США, но ответа пока не получило.
