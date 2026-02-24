Экс-главком НАТО назвал сценарии возможной атаки на Иран

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что США располагают тремя сценариями возможной атаки на Иран, среди которых удаленные кибератаки, ограниченные удары по военным целям и крупномасштабная операция, которая может затянуться на недели.

По его оценкам, первый сценарий атаки включает в себя ситуацию, при которой "не будет взрывов". Это кибератаки, информационная война и использование радиочастотных инструментов для выведения из строя микрочипов в иранском вооружении. Второй сценарий, который Ставридис считает наиболее реалистичным, - это ограниченные удары по военным целям. Для них США могут использовать ракеты Tomahawk, запускаемые с эсминцев класса Arleigh Burke, беспилотники, а также истребител и F- 35 Lightning.

Третий сценарий, по мнению военного, включает в себя более масштабные удары, которые могут продлиться неделями. Целями могут стать политические, религиозные, военные, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты.

Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану , если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.