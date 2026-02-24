Экс-главком НАТО назвал сценарии возможной атаки на Иран

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что США располагают тремя сценариями возможной атаки на Иран, среди которых удаленные кибератаки, ограниченные удары по военным целям и крупномасштабная операция, которая может затянуться на недели.
"Учитывая присутствие американских войск на Ближнем Востоке, администрация (США - ред.) располагает тремя группами возможностей для угрозы Исламской Республике", - пишет Ставридис в статье для агентства Блумберг.
По его оценкам, первый сценарий атаки включает в себя ситуацию, при которой "не будет взрывов". Это кибератаки, информационная война и использование радиочастотных инструментов для выведения из строя микрочипов в иранском вооружении. Второй сценарий, который Ставридис считает наиболее реалистичным, - это ограниченные удары по военным целям. Для них США могут использовать ракеты Tomahawk, запускаемые с эсминцев класса Arleigh Burke, беспилотники, а также истребители F-35 Lightning.
Третий сценарий, по мнению военного, включает в себя более масштабные удары, которые могут продлиться неделями. Целями могут стать политические, религиозные, военные, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты.
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.