Генштаб США предупредил Трампа о рисках столкновения с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
00:19 24.02.2026
Генштаб США предупредил Трампа о рисках столкновения с Ираном, пишут СМИ
Генштаб США предупредил Трампа о рисках столкновения с Ираном, пишут СМИ
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждал президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T00:19:00+03:00
2026-02-24T00:19:00+03:00
Генштаб США предупредил Трампа о рисках столкновения с Ираном, пишут СМИ

Axios: генштаб США предупредил Трампа о рисках боевых действий против Ирана

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждал президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о значительных рисках, связанных с возможной военной кампанией Соединенных Штатов против Ирана, передает со ссылкой на источники издание Axios.
По информации издания, несмотря на то, что Кейн полностью поддержал январскую операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, глава генштаба проявлял большую осторожность в отношении действий против Тегерана.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
Вчера, 21:53
"По словам двух источников, Кейн расценивает ставки крупной операции в Иране как более высокие, с более высоким риском втягивания в конфликт и потерь среди американских военнослужащих", - сообщил Axios.
Как сообщил один из источников Axios, хотя Кейн и не поддерживает идею за нанесение удара по Ирану, он выполнит любое решение Трампа.
При этом другой источник не считает, что Кейн испытывает скептицизм в отношении возможной военной кампании, а лишь "трезво и реалистично" оценивает шансы на успех и возможные последствия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
18 февраля, 15:17
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Иран готов к любому развитию переговоров с США, заявил президент
22 февраля, 21:23
 
