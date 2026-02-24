Генштаб США предупредил Трампа о рисках столкновения с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждал президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о значительных рисках, связанных с возможной военной кампанией Соединенных Штатов против Ирана, передает со ссылкой на источники издание Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждал президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников о значительных рисках, связанных с возможной военной кампанией Соединенных Штатов против Ирана, передает со ссылкой на источники издание Axios

По информации издания, несмотря на то, что Кейн полностью поддержал январскую операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро , глава генштаба проявлял большую осторожность в отношении действий против Тегерана

"По словам двух источников, Кейн расценивает ставки крупной операции в Иране как более высокие, с более высоким риском втягивания в конфликт и потерь среди американских военнослужащих", - сообщил Axios.

Как сообщил один из источников Axios, хотя Кейн и не поддерживает идею за нанесение удара по Ирану, он выполнит любое решение Трампа

При этом другой источник не считает, что Кейн испытывает скептицизм в отношении возможной военной кампании, а лишь "трезво и реалистично" оценивает шансы на успех и возможные последствия.

Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.