В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении

ОМСК, 24 фев - РИА Новости. Экс-завкафедрой Омского государственного технического университета (ОмГТУ) получил условный срок по делу о хищении 8,5 миллионов рублей при проведении научно-исследовательских работ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, с 2018 по 2020 год соучастники обеспечили победу сторонней компании в конкурсе на выполнение научно-исследовательских работ - их провели сотрудники ОмГТУ, а 8,5 миллионов рублей из федерального бюджета были похищены.

"Суд назначил экс-заведующему кафедрой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей, его знакомому определено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.