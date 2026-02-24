Рейтинг@Mail.ru
В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении
14:38 24.02.2026
В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении
В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении - РИА Новости, 24.02.2026
В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении
Экс-завкафедрой Омского государственного технического университета (ОмГТУ) получил условный срок по делу о хищении 8,5 миллионов рублей при проведении... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия, омск, омский государственный технический университет (омгту)
Происшествия, Омск, Омский государственный технический университет (ОмГТУ)
В Омске экс-завкафедрой вуза получил условный срок по делу о хищении

Экс-завкафедрой омского вуза получил условный срок по делу о хищении 8,5 млн руб

ОМСК, 24 фев - РИА Новости. Экс-завкафедрой Омского государственного технического университета (ОмГТУ) получил условный срок по делу о хищении 8,5 миллионов рублей при проведении научно-исследовательских работ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как установил суд, с 2018 по 2020 год соучастники обеспечили победу сторонней компании в конкурсе на выполнение научно-исследовательских работ - их провели сотрудники ОмГТУ, а 8,5 миллионов рублей из федерального бюджета были похищены.
"Суд назначил экс-заведующему кафедрой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей, его знакомому определено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Их соучастники получили по 3,5 года условно и штраф по 300 тысяч рублей.
Заголовок открываемого материала