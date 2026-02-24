Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" используют усовершенствованные комплексы РЭБ с радиусом действия в десятки километров, сообщили РИА Новости командир батальона с позывным "Мобила".

"В ходе работы используются усовершенствованные комплексы подавления и разведки с радиусом действия в десятки километров. Специалисты оперативно определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы, а также перехватывают изображение с очков оператора FPV-дрона ВСУ ", - сообщил "Мобила".

Он пояснил, что благодаря этому удаётся установить точное положение БПЛА в квадрате контроля, подобрать оптимальную частоту помех и подавить его в безопасном районе.