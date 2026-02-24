Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 24.02.2026
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ
Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" используют усовершенствованные комплексы РЭБ с радиусом действия в десятки километров, сообщили... РИА Новости, 24.02.2026
2026
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" используют усовершенствованные комплексы РЭБ с радиусом действия в десятки километров, сообщили РИА Новости командир батальона с позывным "Мобила".
"В ходе работы используются усовершенствованные комплексы подавления и разведки с радиусом действия в десятки километров. Специалисты оперативно определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы, а также перехватывают изображение с очков оператора FPV-дрона ВСУ", - сообщил "Мобила".
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области
Он пояснил, что благодаря этому удаётся установить точное положение БПЛА в квадрате контроля, подобрать оптимальную частоту помех и подавить его в безопасном районе.
"Таким образом, операторы нейтрализуют не только FPV-дроны, но и БПЛА-ретрансляторы ещё на подлёте к особо важным объектам. Специалисты РЭБ в первую очередь обеспечивают безопасность гражданского населения и инфраструктуры населенных пунктов", - пояснил комбат.
