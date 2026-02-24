https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076313662.html
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ - РИА Новости, 24.02.2026
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ
Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" используют усовершенствованные комплексы РЭБ с радиусом действия в десятки километров, сообщили... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:26:00+03:00
2026-02-24T07:26:00+03:00
2026-02-24T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076313310.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ
РИА Новости: ВС России используют комплексы РЭБ с большим радиусом действия
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" используют усовершенствованные комплексы РЭБ с радиусом действия в десятки километров, сообщили РИА Новости командир батальона с позывным "Мобила".
"В ходе работы используются усовершенствованные комплексы подавления и разведки с радиусом действия в десятки километров. Специалисты оперативно определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы, а также перехватывают изображение с очков оператора FPV-дрона ВСУ
", - сообщил "Мобила".
Он пояснил, что благодаря этому удаётся установить точное положение БПЛА в квадрате контроля, подобрать оптимальную частоту помех и подавить его в безопасном районе.
"Таким образом, операторы нейтрализуют не только FPV-дроны, но и БПЛА-ретрансляторы ещё на подлёте к особо важным объектам. Специалисты РЭБ в первую очередь обеспечивают безопасность гражданского населения и инфраструктуры населенных пунктов", - пояснил комбат.