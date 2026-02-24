https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076313310.html
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
белгородская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" подавили более 310 украинских БПЛА в феврале в Белгородской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Специалисты батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Белгородской области
более 280 FPV-дронов и 30 БПЛА самолётного типа", - сообщили в группировке.
Уточняется, что боевое дежурство подразделения ведётся круглосуточно как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.
"Контрольные точки батальона РЭБ рассредоточены на основных маршрутах следования вражеских FPV-дронов, гексакоптеров и БПЛА самолётного типа", - говорится в сообщении.