Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076313310.html
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 24.02.2026
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области
Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" подавили более 310 украинских БПЛА в феврале в Белгородской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:24:00+03:00
2026-02-24T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_59e5b473c98f814dacb1757b615b03d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область
Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области

РИА Новости: расчеты РЭБ 11-го корпуса "Севера" подавили более 300 БПЛА за месяц

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" подавили более 310 украинских БПЛА в феврале в Белгородской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Специалисты батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Белгородской области более 280 FPV-дронов и 30 БПЛА самолётного типа", - сообщили в группировке.
Уточняется, что боевое дежурство подразделения ведётся круглосуточно как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.
"Контрольные точки батальона РЭБ рассредоточены на основных маршрутах следования вражеских FPV-дронов, гексакоптеров и БПЛА самолётного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала