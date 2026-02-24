Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото

Группировка "Север" уничтожила более 300 дронов ВСУ в Белгородской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" подавили более 310 украинских БПЛА в феврале в Белгородской области, сообщили РИА Новости в группировке.

"Специалисты батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Белгородской области более 280 FPV-дронов и 30 БПЛА самолётного типа", - сообщили в группировке.

Уточняется, что боевое дежурство подразделения ведётся круглосуточно как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.