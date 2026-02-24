https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076310563.html
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы - РИА Новости, 24.02.2026
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
Начальник украинской погранзаставы в звании капитана ликвидирован при уничтожении командного пункта в районе села Рубежное Харьковской области, сообщили РИА... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:45:00+03:00
2026-02-24T06:45:00+03:00
2026-02-24T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
рубежное
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d0a48c803b0317b657cb9dfb560a3ae8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рубежное
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубежное, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Харьковская область, Безопасность
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ