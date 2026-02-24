Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 24.02.2026
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы - РИА Новости, 24.02.2026
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
Начальник украинской погранзаставы в звании капитана ликвидирован при уничтожении командного пункта в районе села Рубежное Харьковской области, сообщили РИА... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
рубежное
харьковская область
безопасность
рубежное
харьковская область
2026
рубежное, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Харьковская область, Безопасность
В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы

РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Начальник украинской погранзаставы в звании капитана ликвидирован при уничтожении командного пункта в районе села Рубежное Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе Рубежного уничтожен командный пункт ПКШР (пограничная комендатура быстрого реагирования – ред.) "Шквал" 11 бригады "Форпост". Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артем Валентинович - начальник погранзаставы", - сообщил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
