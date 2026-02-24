Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО "Днепра" за январь сбили множество украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 24.02.2026
Силы ПВО "Днепра" за январь сбили множество украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
Дарья Буймова
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО "Днепра" за январь сбили множество украинских беспилотников

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Бойцы только одного подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" за январь сбили два разведывательных, порядка 30 дальних ударных БПЛА и множество FPV-дронов противника, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор".
"Что касается разведывательных БПЛА, за январь месяц сбито две единицы, а ударных БПЛА дальнего действия порядка 30 сбиты. Также сбиваем беспилотники типа "Дартс" и, соотвественно, FPV", - сказал офицер ПВО "Днепра" с позывным "Сидор".
По словам офицера, российские военнослужащие на позициях сбивают вражеские БПЛА в большом количестве и по накатанной отработанной схеме.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
