Силы ПВО "Днепра" за январь сбили множество украинских беспилотников

ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Бойцы только одного подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" за январь сбили два разведывательных, порядка 30 дальних ударных БПЛА и множество FPV-дронов противника, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор".

"Что касается разведывательных БПЛА, за январь месяц сбито две единицы, а ударных БПЛА дальнего действия порядка 30 сбиты. Также сбиваем беспилотники типа "Дартс" и, соотвественно, FPV", - сказал офицер ПВО "Днепра" с позывным "Сидор".