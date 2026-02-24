https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076309599.html
Силы ПВО "Днепра" за январь сбили множество украинских беспилотников
ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Бойцы только одного подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" за январь сбили два разведывательных, порядка 30 дальних ударных БПЛА и множество FPV-дронов противника, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор".
"Что касается разведывательных БПЛА, за январь месяц сбито две единицы, а ударных БПЛА дальнего действия порядка 30 сбиты. Также сбиваем беспилотники типа "Дартс" и, соотвественно, FPV", - сказал офицер ПВО "Днепра" с позывным "Сидор".
По словам офицера, российские военнослужащие на позициях сбивают вражеские БПЛА в большом количестве и по накатанной отработанной схеме.