https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076305140.html
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск за прошедшие сутки поразили 52 блиндажа и укрытия с украинскими военнослужащими, сообщил начальник... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T05:15:00+03:00
2026-02-24T05:15:00+03:00
2026-02-24T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073983036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58d3c08c5d3de4c219bbe85db9fb7e9a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073983036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64b9188bd6edbe243ad5a8f045d02832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
Операторы беспилотников "Южной" группировки за сутки поразили 52 блиндажа ВСУ