ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 24.02.2026
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ
Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск за прошедшие сутки поразили 52 блиндажа и укрытия с украинскими военнослужащими, сообщил начальник...
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск за прошедшие сутки поразили 52 блиндажа и укрытия с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 25 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, поражены девять пунктов управления БПЛА, а также 52 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.
Кроме того, по его словам, были сбиты 19 беспилотников противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
