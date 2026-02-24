ВС России за сутки поразили 52 блиндажа и укрытия ВСУ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск за прошедшие сутки поразили 52 блиндажа и укрытия с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, были сбиты 19 беспилотников противника.