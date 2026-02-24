Рейтинг@Mail.ru
Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 24.02.2026
Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова
Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова
Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова
Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2026
россия
2026
Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова

Захарова: все цели специальной военной операции будут достигнуты

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все цели СВО будут достигнуты", - сказала Захарова в своём официальном комментарии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
