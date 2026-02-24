https://ria.ru/20260224/spetsoperatsiya-2076283867.html
Все цели спецоперации будут достигнуты, заявила Захарова
Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2026
