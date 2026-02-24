Посольство в Пекине оценило военное сотрудничество России и Китая

ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Взаимовыгодное военное сотрудничество России и Китая позволяет двум странам надежно противостоять различным вызовам и рискам на международной арене, сообщило посольство РФ в Пекине.

Как он подчеркнул, в условиях глобальных перемен Вооруженные силы России "служат важнейшим инструментом сдерживания внешних угроз и поддержания баланса сил в мире".