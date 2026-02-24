Посольство в Пекине оценило военное сотрудничество России и Китая

ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Взаимовыгодное военное сотрудничество России и Китая позволяет двум странам надежно противостоять различным вызовам и рискам на международной арене, сообщило посольство РФ в Пекине.
"В деле обеспечения международной стабильности ВС РФ стоят спиной к спине с Народно-освободительной армией Китая, а взаимовыгодное военное сотрудничество позволяет двум странам надежно противостоять различным вызовам и рискам", - приводит дипмиссия в своем Telegram-канале слова атташе по вопросам обороны генерал-майора Алексея Липилина, который выступил на приеме по случаю Дня защитника отечества.
Как он подчеркнул, в условиях глобальных перемен Вооруженные силы России "служат важнейшим инструментом сдерживания внешних угроз и поддержания баланса сил в мире".
По информации дипмиссии, главным гостем мероприятия с китайской стороны стал командующий Центральным объединенным командованием НОАК генерал-лейтенант Ван Хунсюнь. Также в приеме приняли участие посол РФ в Китае Игорь Моргулов, российские дипломаты, сотрудники военного атташата, представители НОАК, МИД и МОБ КНР, работники оборонной промышленности, а также военные атташе из 60 государств мира.