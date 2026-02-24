https://ria.ru/20260224/sochi-2076405590.html
СК выясняет причины смерти жителя Сочи, тело которого нашли в море
Следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя, тело которого обнаружили в море, сообщили РИА Новости в СУСК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.02.2026
