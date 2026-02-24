Рейтинг@Mail.ru
14:26 24.02.2026
СК выясняет причины смерти жителя Сочи, тело которого нашли в море
происшествия, россия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет причины смерти жителя Сочи, тело которого нашли в море

РИА Новости: в Сочи устанавливают причины смерти мужчины, найденного в море

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя, тело которого обнаружили в море, сообщили РИА Новости в СУСК России по Краснодарскому краю.
Ранее в ряде региональных СМИ появилась информация об обнаружении тела мужчины на одном из пляжей в Сочи во время шторма.
"Следователями СУСК России по Краснодарскому краю устанавливаются обстоятельства гибели местного жителя", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
В центре Москвы в техническом помещении парка нашли тело пенсионера
В центре Москвы в техническом помещении парка нашли тело пенсионера
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСочиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
