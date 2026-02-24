Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Московском регионе - РИА Новости, 24.02.2026
22:44 24.02.2026
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Московском регионе
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Московском регионе
Снегопад, который начался в Московском регионе во вторник, завершится в ночь на четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.02.2026
общество, москва, можайск, кашира, михаил леус
Общество, Москва, Можайск, Кашира, Михаил Леус
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Московском регионе

Леус: снегопад в Московском регионе завершится в ночь на четверг

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМужчина чистит автомобиль после снегопада
Мужчина чистит автомобиль после снегопада - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Мужчина чистит автомобиль после снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад, который начался в Московском регионе во вторник, завершится в ночь на четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"За ночь вторника в столичном регионе выпали лишь десятые доли миллиметров осадков, не заслуживающие внимания, а основной снег пошёл уже после 9 часов утра. К окончанию метеосуток в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 5 миллиметров осадков. На других метеостанция мегаполиса в осадкомеры метеорологов попало от 3 миллиметров в Тушино до 6 миллиметров на Балчуге, что составляет от 7 до 14% от месячной февральской нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на территории области больше всего снега, в пересчете на воду в Можайске, Мелихово, Кашире и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника выпало по 7 миллиметров.
"В течение предстоящей ночи снег продолжится, днем в среду осадки будут небольшими и локальными, а окончательно прекратятся только в ночь на четверг. Хватит ли сегодняшних осадков и того, что принесёт ночь, для обновления завтрашнего рекорда высоты снежного покрова, узнаем после 9 часов 25 февраля", - добавил он.
