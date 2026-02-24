Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Московском регионе

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад, который начался в Московском регионе во вторник, завершится в ночь на четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В течение предстоящей ночи снег продолжится, днем в среду осадки будут небольшими и локальными, а окончательно прекратятся только в ночь на четверг. Хватит ли сегодняшних осадков и того, что принесёт ночь, для обновления завтрашнего рекорда высоты снежного покрова, узнаем после 9 часов 25 февраля", - добавил он.