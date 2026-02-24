Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Снег от умеренного до сильного продлится сегодня до середины ночи, потом он перейдет в категорию от умеренного до слабого и продлится с перерывами еще в среду. За все время может выпасть от 5 до 8 сантиметров свежего снега", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что это не сравнимо с тем, что постигло Москву 19 и 20 февраля, когда выпало от 20 до 28 миллиметров осадков, что эквивалентно 20-25 сантиметрам снега.
"Так что снег будет, но по интенсивности он будет заметно слабее, чем тот снегопад, который мы пережили 19-20 февраля. Закончится он в среду, а потом будет два-три дня стоять хорошая, спокойная погода, в это время ожидается рост давления", - уточнил Шувалов
Он заключил, что морозы будут умеренные, порядка 4-9 градусов ниже нуля в ночные часы, и минус 1 - минус 6 градусов - в дневные часы. При снеге все время будет сохраняться 3-5 градусов мороза.
