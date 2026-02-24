https://ria.ru/20260224/sneg-2076365333.html
Порядка 550 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья
Порядка 550 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья - РИА Новости, 24.02.2026
Порядка 550 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья
Около 550 единиц спецтехники задействовано на данный момент в уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2026
Порядка 550 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья
Около 550 единиц спецтехники привлекли к уборке дорог Подмосковья в феврале
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Около 550 единиц спецтехники задействовано на данный момент в уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В работах по уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья сейчас задействовано около 550 единиц спецтехники Мосавтодора. При необходимости число техники будет увеличено. Специалисты продолжают мониторить ситуацию с проездом автобусов, в том числе на территории жилых комплексов региона, и проводят необходимые работы", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.
Например, на Тенистом бульваре в Мытищах провели эвакуацию шести неправильно припаркованных автомобилей, которые затрудняли проезд, а на станции Люберцы расчистили территорию от снега.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что во время снегопада видимость ухудшается, а риск ДТП растет, поэтому лучше по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. За рулем рекомендуется не отвлекаться на телефон, снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
В случае чрезвычайной ситуации или ДТП следует звонить по единому номеру 112.