Порядка 550 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Около 550 единиц спецтехники задействовано на данный момент в уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В работах по уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья сейчас задействовано около 550 единиц спецтехники Мосавтодора. При необходимости число техники будет увеличено. Специалисты продолжают мониторить ситуацию с проездом автобусов, в том числе на территории жилых комплексов региона, и проводят необходимые работы", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

Например, на Тенистом бульваре в Мытищах провели эвакуацию шести неправильно припаркованных автомобилей, которые затрудняли проезд, а на станции Люберцы расчистили территорию от снега.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что во время снегопада видимость ухудшается, а риск ДТП растет, поэтому лучше по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. За рулем рекомендуется не отвлекаться на телефон, снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.