Собака пропавшей в Смоленске девочки не поможет в поиске, считает кинолог

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 24 фев – РИА Новости. Той-терьер, с которым девятилетняя девочка в Смоленске ушла гулять и не вернулась, не сможет показать кинологам место ее исчезновения, потому что процесс обучения собак таким навыкам длителен и предполагает множество тренировок, заявили РИА Новости эксперты.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка отправилась выгуливать своего той-терьера около 8 утра во вторник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем". В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.
"Собак-спасателей учат долгое время, тренируют в разных условиях. Вероятность того, что необученная собака, вернувшаяся домой без хозяйки, укажет путь, которым они шли, укажет место, где они расстались - такая вероятность, если честно, стремится к нулю", - рассказала специалист по поведению собак Анастасия Кривчикова.
Она уточнила, что необученной собаке попросту не объяснить, что нужно сделать.
"К тому же нужно учитывать, в каком состоянии собака. Если она была в стрессе, была испугана, то она может вообще не найти дорогу и маршрут, по которым ходили", - добавила собеседница.
Кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров согласился с коллегой.
"Собака породы той-терьер, по моему мнению, не может привести людей по следу другого человека, если она не обучена работать на след человека. Такие навыки предполагают длительный процесс обучения. Эта история, ну, исключительно маловероятна… Собаки местность запоминают, и в своих интересах они, конечно же, это все используют и возвращаются домой. Но 99,9%, что эта собака не будет работать по следу", - сказал собеседник.