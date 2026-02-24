Собака пропавшей в Смоленске девочки не поможет в поиске, считает кинолог

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 24 фев – РИА Новости. Той-терьер, с которым девятилетняя девочка в Смоленске ушла гулять и не вернулась, не сможет показать кинологам место ее исчезновения, потому что процесс обучения собак таким навыкам длителен и предполагает множество тренировок, заявили РИА Новости эксперты.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области , девятилетняя девочка отправилась выгуливать своего той-терьера около 8 утра во вторник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем". В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.

"Собак-спасателей учат долгое время, тренируют в разных условиях. Вероятность того, что необученная собака, вернувшаяся домой без хозяйки, укажет путь, которым они шли, укажет место, где они расстались - такая вероятность, если честно, стремится к нулю", - рассказала специалист по поведению собак Анастасия Кривчикова.

Она уточнила, что необученной собаке попросту не объяснить, что нужно сделать.

"К тому же нужно учитывать, в каком состоянии собака. Если она была в стрессе, была испугана, то она может вообще не найти дорогу и маршрут, по которым ходили", - добавила собеседница.

Кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров согласился с коллегой.