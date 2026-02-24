Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения девятилетней девочки
21:22 24.02.2026
В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения девятилетней девочки
В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения девятилетней девочки
В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения 9-летней девочки, ушедшей утром гулять с собакой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 24.02.2026
В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения девятилетней девочки

РИА Новости: в Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения девочки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения 9-летней девочки, ушедшей утром гулять с собакой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка отправилась выгуливать собаку около 8 утра в понедельник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем". В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.
"Отрабатываются все версии произошедшего. Версия с тем, что ребенка увезли на машине, пока не подтверждается. Свидетелей исчезновения девочки нет", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил породу собаки, с которой отправилась гулять пропавшая – той-терьер. По словам собеседника, собака вернулась домой целая и невредимая.
