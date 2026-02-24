В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения девятилетней девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. В Смоленске пока не нашли свидетелей исчезновения 9-летней девочки, ушедшей утром гулять с собакой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области , девятилетняя девочка отправилась выгуливать собаку около 8 утра в понедельник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем". В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.

"Отрабатываются все версии произошедшего. Версия с тем, что ребенка увезли на машине, пока не подтверждается. Свидетелей исчезновения девочки нет", - рассказал собеседник агентства.