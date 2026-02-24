Рейтинг@Mail.ru
На американском авианосце произошли сбои в канализации, пишут СМИ
09:37 24.02.2026
На американском авианосце произошли сбои в канализации, пишут СМИ
На американском авианосце произошли сбои в канализации, пишут СМИ
Сбои в канализационной системе наблюдаются на американском авианосце Gerald Ford, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо ВМС США. РИА Новости, 24.02.2026
в мире, ford motor, военно-морские силы сша
В мире, Ford Motor, Военно-морские силы США
На американском авианосце произошли сбои в канализации, пишут СМИ

WSJ: сбои в канализационной системе произошли на авианосце Gerald Ford

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сбои в канализационной системе наблюдаются на американском авианосце Gerald Ford, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо ВМС США.
"Канализационная система Ford, которая использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из около 650 туалетов на борту, столкнулась с проблемами во время операций, в среднем делается один запрос на ремонт в день", - пишет издание.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Европа боится, что их армия зависит от американских технологий, пишут СМИ
09:27
Отмечается, что одна из поломок была связана с тем, что кто-то засорил туалет на нижней палубе корабля.
В то же время газета отмечает, что ситуация с канализационной системой на авианосце улучшается и она не повлияла на способность корабля выполнять миссии.
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану
09:00
 
В мире
 
 
