На американском авианосце произошли сбои в канализации, пишут СМИ
Сбои в канализационной системе наблюдаются на американском авианосце Gerald Ford, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо ВМС США. РИА Новости, 24.02.2026
