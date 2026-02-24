https://ria.ru/20260224/slovakiya-2076466550.html
В Словакии оппозиция требует проверить законность решения Фицо
В Словакии оппозиция требует проверить законность решения Фицо - РИА Новости, 24.02.2026
В Словакии оппозиция требует проверить законность решения Фицо
Словацкая оппозиционная партия Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") просит генеральную прокуратуру республики проверить законность решения... РИА Новости, 24.02.2026
В Словакии оппозиция требует проверить остановку поставок электричества Украине
БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Словацкая оппозиционная партия Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") просит генеральную прокуратуру республики проверить законность решения премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину, говорится в заявлении политического объединения.
В понедельник Фицо
заявил, что Словакия
прекращает помощь Украине
в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом
не были восстановлены.
"Мы убеждены, что своим распоряжением не посылать гуманитарную электроэнергию на Украину Фицо совершил несколько уголовных преступлений, поэтому мы подали заявление в генеральную прокуратуру на него и других лиц, которые будут ему в этом помогать", - говорится в сообщении партии на официальной странице в социальной сети Facebook* во вторник.
В партии полагают, что в распоряжении, которое дал Фицо, есть признаки государственной измены, превышения служебных полномочий и других преступлений.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России
транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская