В Архангельской области арестовали подозреваемого в убийстве матери
23:11 24.02.2026
В Архангельской области арестовали подозреваемого в убийстве матери
происшествия
россия
архангельская область
няндома
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
архангельская область
няндома
происшествия, россия, архангельская область, няндома, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Няндома, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области арестовали подозреваемого в убийстве матери

В Архангельской области арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель города Няндомы Архангельской области, подозреваемый в убийстве матери, задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет России.
Ранее следственное управление СК РФ по Архангельской области сообщало, что семнадцатилетний молодой человек задержан в Няндоме по подозрению в убийстве своей матери, с которой у него был конфликт. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в убийстве матери... Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на платформе Max.
Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
ПроисшествияРоссияАрхангельская областьНяндомаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
