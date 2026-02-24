В Архангельской области арестовали подозреваемого в убийстве матери

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель города Няндомы Архангельской области, подозреваемый в убийстве матери, задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет России.
Ранее следственное управление СК РФ по Архангельской области сообщало, что семнадцатилетний молодой человек задержан в Няндоме по подозрению в убийстве своей матери, с которой у него был конфликт. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в убийстве матери... Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на платформе Max.
Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.