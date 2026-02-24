https://ria.ru/20260224/sk-2076428652.html
Жителя Егорьевска приговорили к колонии за пожар, погубивший жену и детей
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Житель Егорьевска приговорен к одному году и четырем месяцам колонии-поселения за пожар в квартире, в результате которого погибли его супруга и трое детей в 2024-м, сообщается на канале подмосковного главка СК России на платформе МАХ
"Приговором суда фигурант признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
Установлено, что 31 августа 2024 года мужчина принес в квартиру две аккумуляторные батареи от грузовых трициклов, а также десять бытовых газовых баллонов для личного пользования. Подключив батареи к электросети, мужчина оставил их без присмотра. Спустя какое-то время произошло возгорание батареи, распространившееся по квартире, где также находились супруга и дети обвиняемого. От полученных травм женщина и трое детей скончались.
В подмосковной прокуратуре раскрыли детали трагедии.
"Супруга осужденного и дети, спасаясь от огня, были вынуждены прыгать с балкона четвертого этажа. Женщина от полученных при падении травм скончалась на месте, четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Еще трое младших детей, оставшиеся в квартире, не смогли выбраться из огня и погибли", — сообщается на канале на платформе МАХ.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.