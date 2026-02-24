СК опубликовал фото поврежденной у Савеловского вокзала патрульной машины

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал фотографию патрульной машины, поврежденной взрывом у Савеловского вокзала в Москве, где один сотрудник ГАИ погиб и двое пострадали.
На опубликованной фотографии видно, что патрульный автомобиль получил значительные повреждения: у него выбиты стекла и двери с багажником. Корпус машины деформирован. В салоне видна раскрывшаяся подушка безопасности. Место взрыва ограждено сигнальной лентой.
Рядом с поврежденным автомобилем на фото стоит другая патрульная машина без явных видимых повреждений.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.