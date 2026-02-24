СК опубликовал фото поврежденной у Савеловского вокзала патрульной машины

Ситуация на площади Савеловского вокзала в Москве после взрыва

© Фото : Следственный Комитет России Ситуация на площади Савеловского вокзала в Москве после взрыва

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал фотографию патрульной машины, поврежденной взрывом у Савеловского вокзала в Москве, где один сотрудник ГАИ погиб и двое пострадали.

На опубликованной фотографии видно, что патрульный автомобиль получил значительные повреждения: у него выбиты стекла и двери с багажником. Корпус машины деформирован. В салоне видна раскрывшаяся подушка безопасности. Место взрыва ограждено сигнальной лентой.

Рядом с поврежденным автомобилем на фото стоит другая патрульная машина без явных видимых повреждений.